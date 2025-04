Départ de De Zerbi : Il fait un souhait pour son avenir à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, Roberto De Zerbi signait pour 3 ans avec l'OM. Mais voilà qu'après seulement une saison à peine, l'avenir de l'Italien est déjà incertain. Un départ du technicien est ainsi au centre de nombreuses rumeurs. Partira ? Ne partira pas ? Albert Emon a fait part de son souhait pour De Zerbi.

3ème de Ligue 1, l'OM est encore loin de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ne pas y arriver serait une catastrophe, qui pourrait ne pas rester sans conséquences. Des questions pourraient alors se poser sur l'avenir de Roberto De Zerbi, alors que les rumeurs sont déjà nombreuses. Malgré un contrat de 3 ans à l'OM, l'Italien a notamment été envoyé au Milan AC.

Un avenir à l'OM ?

L'incertitude plane donc pour l'avenir de Roberto De Zerbi à l'OM. Ancien entraîneur du club phocéen, Albert Emon aimerait lui voir l'Italien poursuivre au moins un an de plus à Marseille. En effet, pour La Provence, il a fait savoir : « J'ai envie de voir cette équipe et Roberto De Zerbi continuer un an de plus ? Ah oui, je trouve que le boulot est bien fait, c'est sérieux, même si quand on perd à Reims, comme ils l'ont fait, c'est qu'il y a une défaillance quelque part, que quelque chose ne va pas même s'ils avaient plus d'envie contre Toulouse ».

« Ma volonté est de rester de nombreuses années ici »

Face à toutes ces rumeurs à propos de son avenir, Roberto De Zerbi avait dernièrement pris la parole. L'entraîneur de l'OM avait alors été très clair, assurant : « Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Personne ne m'a appelé, aucune équipe. Comme je l'ai toujours fait fait, je ne parle et ne flirte avec aucune équipe. Ma volonté est de rester de nombreuses années ici. Les mariages se font à deux, il faudra voir comment se termine la saison. La nouvelle sur l'AC Milan ? J'ai dit que ce n'était pas vrai de manière assez forte. Je n'ai parlé avec personne et je ne parle avec personne ».