Mercato - PSG : Doué a choisi son club pour l’année prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attiré par le PSG en provenance du Stade Rennais pour 60M€ l’été dernier, Désiré Doué s’est imposé comme une valeur sûre du secteur offensif parisien. Et la tendance parait déjà très claire pour son avenir : le jeune international français continuera son aventure avec le PSG et ne s’imagine pas ailleurs si l’on en croit les révélations du Parisien.

Le nouveau projet «anti stars» du PSG bat son plein avec les arrivées ces deux dernières années de jeunes éléments très prometteurs tels que Bradley Barcola, João Neves, Willian Pacho ou encore Désiré Doué. Ce dernier, recruté en provenance du Stade Rennais pour 60M€ l’été dernier, avait d’abord connu une intégration délicate au PSG avant de monter soudainement en puissance depuis quelques semaines. Et que les supporters parisiens se rassurent, l’avenir de Doué s’écrit plus que jamais au Parc des Princes.

« Il n’a aucune intention de quitter le PSG »

Dans un chat organisé mercredi avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin fait une annonce très!s claire sur l’avenir de Désiré Doué au PSG : « Non, le PSG ne va pas perdre Désiré Doué cet été. Le joueur n'a aucune intention de partir et le PSG aucune intention de le vendre. Doué, c'est le tube de l'année. Il explose, il est heureux, ses dirigeants sont pleinement satisfaits de son rendement et de son comportement », assure le journaliste.

« Un mariage heureux »

Perrin assure qu’il n’y aura strictement débat quant à l’avenir de Doué lors du prochain mercato estival et qu'il ne bougera pas du PSG, qui a investi sur lui pour l'avenir : « Il est sous contrat jusqu'en 2029 et où serait-il mieux qu'au PSG ? À Paris, il a un entraîneur qui lui fait confiance, une équipe qui lui permet d'accéder au dernier carré de Ligue des champions… Doué et le PSG, c'est un mariage heureux ». Voilà qui est clair.