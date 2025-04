Transfert de folie à l'OM, ça discute !

Alexis Brunet

Encore une fois, l’OM pourrait modifier une grande partie de son effectif l’été prochain. Le club phocéen pourrait notamment perdre Luis Henrique, qui intéresse plusieurs grandes formations européennes. C’est le cas de l’Inter Milan, qui serait actuellement en négociations avec les dirigeants marseillais, qui espéreraient boucler l’affaire contre un chèque compris entre 30 et 35M€.

Pendant plusieurs mois, le duo Luis Henrique-Mason Greenwood a fait les affaires de l’OM. Les deux attaquants empilaient les buts et ils ont permis au club phocéen de se placer à la deuxième place en Ligue 1. Malheureusement, ces derniers ont clairement baissé le pied et l’équipe de Roberto De Zerbi a cédé sa deuxième place à l’AS Monaco, alors que débute le sprint final.

Luis Henrique discute avec l’Inter Milan

Pour espérer accrocher la Ligue des champions, l’OM compte donc sur un réveil de Mason Greenwood et de Luis Henrique. Problème, le Brésilien pourrait déjà avoir la tête ailleurs. En effet, selon les indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano, l’attaquant marseillais serait actuellement en négociations avec l’Inter Milan pour une arrivée lors du prochain mercato estival.

L’OM espère 30-35M€

Toujours selon Fabrizio Romano, l’Inter Milan serait également rentré en négociations avec l’OM. Il y aurait pour le moment un écart de 10M€ entre les attentes marseillaises et l’offre intériste. Le club phocéen espérait récolter entre 30 et 35M€ de la vente de Luis Henrique. Cela serait une sacrée plus-value, pour un joueur acheté 12M€ à Botafogo en 2020.