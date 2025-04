DAZN : La trahison à 573M€ !

Pierrick Levallet

Le feuilleton semble bien parti pour durer. Depuis plusieurs semaines, DAZN et la LFP se font la guerre. La plateforme britannique de streaming sportif cherche à renégocier les droits TV de la Ligue 1 pour obtenir des conditions plus avantageuses. Mais dans le même temps, le diffuseur presque exclusif du championnat réclamerait une somme folle à la Ligue.

Entre DAZN et la LFP, c’est la guerre ! La plateforme britannique de streaming sportif souhaite renégocier les termes du contrat des droits TV de la Ligue 1 afin d’obtenir des conditions plus avantageuses. Depuis le début de saison, le groupe n’entre pas dans ses frais et voudrait donc trouver une solution plus viable. Seulement, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties jusqu’à présent.

DAZN réclame toujours 573M€ à la LFP !

La médiation a donc été repoussée jusqu’au 15 avril. Le feuilleton semble bien parti pour durer. Dans le même temps, RMC Sport indique que DAZN continuerait de réclamer en justice 573M€ à la LFP « pour manquement observé » et « tromperie sur la marchandise ». Le diffuseur presque exclusif de la Ligue 1 estime avoir été trahi par la LFP sur le contenu qui lui a été vendu.

Un ancien de chez M6 pour débloquer la situation ?

À voir maintenant si un terrain d’entente pourra être trouvé d’ici le 15 avril. Pour le moment, les positions sembleraient assez éloignées. La LFP attendrait notamment l’arrivée de Nicolas de Tavernost, ancien président du groupe M6, qui devrait occuper le poste de directeur général de la société commerciale LFP Media. À suivre...