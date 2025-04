Zidane - Équipe de France : Grosse annonce, c’est inattendu !

La rédaction

Sydney Govou, invité sur le podcast de Zack Nani, a donné un avis surprenant sur la performance de Zinédine Zidane lors du match historique entre la France et le Brésil en 2006. Pour l'ancien attaquant de l'OL, Patrick Vieira a été le meilleur joueur de la rencontre, contrairement à Zidane.

Attaquant légendaire de l'OL, Sydney Govou a côtoyé de nombreux grands joueurs au cours de sa carrière. Appelé en équipe de France lors de la Coupe du monde 2006, l'attaquant tricolore a peu joué, mais est rentré en fin de match face au Brésil, où il a donc côtoyé sur la pelouse Zinédine Zidane. Si le capitaine des Bleus avait sorti une performance légendaire, Sydney Govou semble plus mesuré.

«Le meilleur, ce n’est pas Zidane»

Invité dans l'émission Zack En Roue Libre, du streamer Zack Nani, l'ancien de l'OL s'est confié sur la performance de Zinédine Zidane :

«Je partage un peu l’avis des jeunes sur les réseaux sociaux. Ce match de Zidane, c’est le début des highlights, on ne montre que ce qui est bien. Je ne dis pas qu’il était mauvais, il a fait des gestes exceptionnels. Mais c’était son jeu, il tentait toujours. Et quand on met un condensé de ce qu’il est capable de faire sur une rencontre, forcément, ça gonfle la perception des gens. Je le dis et je le répète, sur cette Coupe du monde, le meilleur ce n’est pas Zidane.»

«Zidane a raté beaucoup de choses»

Pour Sydney Govou, Zinédine Zidane n'était clairement pas le meilleur joueur de cette confrontation entre la France et le Brésil :

«Le meilleur, c’est Patrick Vieira. Pat est exceptionnel, il était partout. En attaque, en défense. Les gens se sont plus attardés sur les gestes et la beauté que sur l’efficacité. Zidane avait tenté beaucoup de choses et donc raté beaucoup de choses. Sur le match contre le Brésil, Patrick Vieira est extraordinaire. Ceux qui ne sont pas d’accord doivent revoir le match.»