Zidane et l’équipe de France, la mauvaise nouvelle

Dans un peu plus d'un an, Didier Deschamps fermera le livre de l'équipe de France. Après quatorze années à la tête des Bleus, le champion du monde 1998 et 2018 a décidé de passer la main. Si aucune décision n'a encore été prise, Zinédine Zidane fait office de grandissime favori. Mais il lui sera difficile de faire oublier Deschamps.

Finaliste de l’Euro 2016 et du Mondial 2022, champion du monde en 2018. Le palmarès de Didier Deschamps s’inscrit dans la légende de l’équipe de France. Et avant de fermer définitivement les portes de la sélection tricolore, le technicien pourrait apporter un dernier titre en 2026, ce qui serait du jamais-vu. Ensuite, il sera le temps pour lui de passer la main à un nouvel entraîneur qui devrait être Zinédine Zidane.

Zidane est prévenu

Alors que les critiques sont nombreuses autour du jeu déployé par l’équipe de France, le président de la Ligue Nouvelle Aquitaine, François Grenet, a volé à la rescousse de Deschamps. Selon lui, il sera très difficile pour Zidane de prendre la suite. « Qu’il ne fasse pas l’unanimité ? Personne ne fait l’unanimité… Mais il vaut mieux être envié qu’envieux… Comment Zinedine Zidane pourra faire mieux ? Faire mieux, ce sera compliqué très certainement, plus mal avec la compétence qu’il a prouvée en club, son aura, etc… […] Pour en revenir à Didier, quand on se croise, comme avec Bixente, forcément, comme on a des racines (communes)… Il y a un rapport spontanément amical et affectif. Mais bon, bravo à lui, parce qu’on est dans sa reconversion, mais il y a aussi sa carrière de joueur… » a-t-il confié.

« On se doit de respecter ce qu’il a fait »

Selon lui, c’est le palmarès qui compte et non la manière. « Après, tout le monde a le droit d’avoir un avis, de dire qu’avec le potentiel qu’il y a, on s’emmerde un peu, tout ce que tu veux… Mais au final, on regarde le palmarès, toujours. Quand on regarde son palmarès de joueur, son palmarès d’entraineur, objectivement… On peut ne pas aimer son style, quel qu’il soit, mais on se doit de respecter ce qu’il a fait. Et ce qu’il a fait, voilà… » a lâché Grenet pour Aqui Télé.