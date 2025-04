Zidane, l'éternel regret...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant sa carrière professionnelle, de 1988 à 2006, Zinedine Zidane a croisé quelques légendes sur les terrains en tant qu'adversaires et coéquipiers. Ce fut entre autres le cas de Ronaldinho, ex-joueur du FC Barcelone et de la sélection brésilienne qui avait été choqué par la prestation de Zidane pendant le quart de finale de la Coupe du monde 2006. De quoi lui faire émettre un regret spécifique.

Pendant ses 10 années à la Juventus et au Real Madrid, Zinedine Zidane a joué avec les plus grands. Ronaldo, Luis Figo, Raul, David Beckham, Roberto Carlos et bien d'autres... La légende du football français est une inspiration pour beaucoup dont Kylian Mbappé et Jude Bellingham, deux stars de l'effectif actuel du Real Madrid.

«J'ai toujours admiré Zizou»

Invité à s'exprimer sur la prestation XXL de Zinedine Zidane avec l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du monde 2006 contre son Brésil (1-0), Ronaldinho est passé aux aveux en faisant la révélation suivante au sujet de « Zizou ». « Malgré notre défaite, c'était un grand match. Et il y avait eu un très, très grand Zinédine Zidane ! Sa performance avait été un chef-d'oeuvre. J'ai toujours admiré Zizou ».

«Je regrette de n'avoir jamais joué avec lui»

En interview pour L'Equipe, l'ancien joueur du PSG, du FC Barcelone et de l'AC Milan est allé jusqu'à regretter le fait de ne jamais avoir partagé le même vestiaire que le champion du monde 98. « Je regrette de n'avoir jamais joué avec lui, c'est une chose qui m'a manqué. C'est un mec parfait. J'admire aussi beaucoup l'entraîneur ».