Gros transfert au PSG : Le clash qui gâche tout !

Pierrick Levallet

Alors que la saison n’est pas encore terminée, le PSG prépare déjà son mercato pour cet été. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Maghnes Akliouche. Le phénomène de l’AS Monaco aurait toutefois pu débarquer dans la capitale l’été dernier. Mais un clash a totalement bloqué le transfert du crack de 23 ans.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG a encore tout à jouer cette saison. Mais dans le même temps, le club de la capitale préparerait déjà son mercato estival. Les dirigeants parisiens veulent poursuivre sur leur lancée en continuant de miser sur la jeunesse. Les paris des Rouge-et-Bleu avec Bradley Barcola, Désiré Doué, Joao Neves ou encore Willian Pacho ont été payants.

Le PSG garde un oeil sur Akliouche

Le PSG voudrait donc recruter un autre crack cet été, et penserait à piocher en Ligue 1. Il serait notamment question d’un intérêt de la formation parisienne pour Maghnes Akliouche. Phénoménal avec l’AS Monaco, le milieu offensif de 23 ans plairait à la direction des Rouge-et-Bleu. L’international Espoirs français aurait toutefois pu atterrir au PSG l’été dernier.

Un clash avec Luis Campos a repoussé le dossier à cet été

D’après les informations de L’Equipe, le PSG en pinçait déjà pour Maghnes Akliouche l’été dernier. Le joueur de l’AS Monaco estimait toutefois qu’il aurait davantage de visibilité et de garanties au niveau du temps de jeu en restant sur le Rocher, surtout avec la Ligue des champions comme vitrine. Par ailleurs, un clash entre Luis Campos et l’ancien agent de Maghnes Akliouche a constitué un frein au dossier. Les deux hommes sont en froid depuis le passage du Portugais au LOSC. Le transfert a donc été avorté. Le PSG a reporté ses plans à l’été prochain. À voir maintenant si le club de la capitale parviendra à convaincre Maghnes Akliouche de rejoindre Désiré Doué, et à se mettre d’accord avec l’AS Monaco pour le transfert. À suivre...