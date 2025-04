Paris FC - Famille Arnault : L’annonce très cash sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La famille de Bernard Arnault est devenu propriétaire du Paris FC, qui pourrait bien évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Mais si l’on en croit les révélations de Pierre Ménès, il ne faut pas s’attendre à de grandes folies sur le marché des transferts dès cet été pour le Paris FC.

Le Paris FC parviendra-t-il à faire de l’ombre au PSG dans les années à venir ? Le deuxième club de la capitale, idéalement placé pour valider prochainement sa montée en Ligue 1, dispose désormais de moyens financiers conséquents avec le rachat par la famille Arnault, qui met actuellement en place un projet ambitieux pour le futur du PFC. Mais faut-il pour autant s’attendre à des folies pour le prochain mercato estival ?

Ménès calme tout le monde

Via une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès apporte des éléments de réponse sur ce que sera le mercato du Paris FC. Et il indique qu’Antoine Arnault, le fils du milliardaire, agira avant tout avec réfléxion et sans faire de folies sur le marché : « Ceux qui croient que le PFC va venir jouer dans la cours du PSG vont être très déçus. Je pense que c’est pas du tout l’objectif du PFC. L’objectif, avec Antoine Arnault a leur tête en cas de montée, ça va effectivement de constituer une équipe qui puisse se maintenir d’ores et déjà tranquillement. Et après, effectivement, d’accentuer la politique de jeunes sur la région parisienne. Ça ne se fait pas en claquant des doigts », explique-t-il.

« Des moyens financiers supérieurs à beaucoup de clubs »

« Ça va être une équipe raisonnable, mais raisonnable avec des moyens financiers très supérieurs à beaucoup de clubs français qui sont dans la difficulté. Parce qu’il est évident qu’avec Antoine Arnault, le club ne sera pas financièrement dans la difficulté, et c’est quelque chose qui va mécaniquement faire la différence pour les saisons à venir », poursuit Pierre Ménès, qui annonce donc la couleur pour le mercato du Paris FC.