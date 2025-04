Algérie : La grande désillusion à Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du Paris FC, Ilan Kebbal a décidé d’opter pour l’Algérie. Mais encore faut-il maintenant être sélectionné par les Fennecs. Et voilà que malgré ses performances avec le PFC, le milieu offensif est absent des listes de Vladimir Petkovic. Une situation qui suscite une grande incompréhension chez Kebbel.

Auteur de 5 buts et 6 passes décisives cette saison avec le Paris FC, Ilan Kebbal vise la montée en Ligue 1 avec son club. Mais pas seulement… Celui qui a opté pour la sélection algérienne veut jouer avec les Fennecs, mais le problème est qu’il n’est pas appelé par Vladimir Petkovic. Malgré ses performances au PFC, les convocations ne viennent. Ce que Kebbal a un peu de mal à comprendre…

« C’est plus l’année dernière et cette saison que je ne comprenais pas »

S’exprimant pour RMC, Ilan Kebbal s’est confié sur la sélection algérienne. Pas appelé dernièrement par Vladimir Petkovic, le joueur du Paris FC a alors lâché : « J’ai fait le choix de l’Algérie avant d’être en pro. La sélection en A, franchement, c’est un souvenir incroyable. C’est passé vite et je ne m’en rendais pas compte sur le moment. Avec le recul, je dis que c’est incroyable. Quand je suis arrivé, je remplaçais Adam Ounas. On avait gagné deux fois. J’ai vu un peu le contexte, j’ai parlé avec les joueurs. C’était déjà bien. (…) Que je ne sois pas rappelé au début, je comprenais car j’étais moins bon en Ligue 1. Mais c’est plus l’année dernière et cette saison que je ne comprenais pas. J’ai du mal à comprendre. Ne pas être dans la liste des 24, ok, il y a des gros joueurs. Mais dans une liste élargie de 60 joueurs, je pense que je pouvais y être ».

« Quand je ne suis pas dans la pré-liste… »

« Des explications de la fédération algérienne ? Je n’en veux pas… je ne fonctionne pas comme ça. C’est que je ne dois pas avoir le profil… et c’est donc pour ça que cet été, je voulais retrouver la Ligue 1 pour la sélection. (…) Je pense à la CAN 2025 ? Non pas du tout… ce serait mentir car la saison dernière, je suis meilleur passeur de Ligue 2, parmi les meilleurs joueurs du championnat. J’ai été constant tout du long. Encore une fois, ne pas être dans les 24, c’est normal, il y a des très gros joueurs. Mais quand je ne suis pas dans la pré-liste… surtout que d’autres joueurs de Ligue 2 font partie de cette pré-liste. Donc le problème, ce n’est pas le championnat », a ensuite fait savoir Ilan Kebbal.