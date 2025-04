Transfert à l'OM : Un mensonge à l'origine de signature ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Japon, Valère Germain a eu la chance, comme son père, de porter le maillot de l'OM. Joueur du club phocéen entre 2017 et 2021, l'attaquant français n'a toutefois pas laissé une immense trace sur la Canebière. Flop du recrutement de l'OM, Germain a d'ailleurs fait une confidence à propos de sa signature et d'une promesse non tenue de la part de Rudi Garcia, alors entraîneur olympien.

En 2017, l'OM débourse 10M€ pour s'offrir Valère Germain, débarquant alors en provenance de l'AS Monaco. L'attaquant français a ainsi posé ses valises à Marseille, où il a été une grande déception. Il faut dire que Germain n'a pas évolué dans les meilleures conditions à l'OM. En témoigne notamment une promesse faite pour le convaincre de signer avec le club phocéen...

« Rudi Garcia me dit qu'il veut m'associer en attaque à Bafé Gomis »

C'est pour le Journal du Dimanche que Valère Germain raconte cette anecdote à propos de sa signature à l'OM. Celui qui évolue aujourd'hui au Japon confie : « Quand l'OM me contacte au printemps 2017, l'entraîneur Rudi Garcia me dit qu'il veut m'associer en attaque à Bafé Gomis. Parfait. Le jour où je m'engage, je croise Bafé en montant les escaliers. On se serre la main et il me dit, en gros... qu'il ne va pas rester ! J'ai parfois dû endosser le rôle d'attaquant de pointe pour démarrer. A la fin du mercato arrive Kostas Mitroglou. On n'était pas forcément complémentaires. Les supporters ont pu penser que j'étais là comme buteur alors que ce n'est pas ma qualité première. J'ai fait du mieux possible ».

« Le bilan est mitigé »

A propos de son passage à l'OM, Valère Germain a également expliqué : « Quels souvenirs je garde de mon passage à l'OM ? Le bilan est mitigé. Je suis content d'avoir porté ce maillot, comme l'avait fait mon père, et ce dans ma ville natale. C'est selon moi le club le plus populaire du foot français. Si je ne l'avais pas fait, il aurait manqué quelque chose à ma carrière. La première saison a été bonne mais l'occasion que je rate d'entrer en finale de la Ligue Europa reste une tache. Ça m'emmerde encore un peu d'en reparler. Ensuite, pour diverses raisons, les choses se sont compliquées. Au final, je dirais que j'aurais pu faire mieux à l'OM, mais aussi que j'aurais pu être mieux utilisé ».