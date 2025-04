Paul Pogba dévoile son premier amour !

Axel Cornic

Après plus de deux ans de galère, Paul Pogba peut enfin reprendre sa carrière de footballeur professionnel, avec sa suspension pour dopage qui s’est tout récemment terminée. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, le milieu de terrain français doit se trouver un nouveau club pour enfin renouer avec son premier amour.

Cela fait beaucoup trop longtemps que l’on n’a plus vu le véritable Paul Pogba. Le joueur qui faisait lever les foules avec la Juventus et l’équipe de France a disparu dans les blessures, les polémiques extra-sportives et les sanctions. Mais à 32 ans, il semble enfin prêt à retrouver les terrains, avec son nom qui avait notamment été lié à l’OM cet hiver.

« Tu pars jouer toute la journée, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lumière »

Et le football manque au Champion du monde 2018, qui s’est remémoré de ses premiers amours avec le football, lorsqu’il n’était qu’un enfant. « Tu vas toquer à la porte de tes amis à 8 heures du matin, en réveillant tout le monde. Puis tu pars jouer toute la journée, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lumière. Parfois, tu as école le lendemain mais tu ne veux pas rentrer chez toi le soir » a expliqué Pogba, dans un long entretien accordé au magazine GQ.

« C’était vraiment l’amour du football »

« Ta mère finit par t’appeler par la fenêtre du bâtiment ou par envoyer tes cousines te chercher. C’était vraiment l’amour du football » a confié l’international français aux 91 sélections. « Si c’était à refaire, je ne changerais rien. Pour moi, le football est un spectacle. Quand je regarde un match, ce n’est pas pour rester assis sur ma chaise. Je veux voir un show, me lever, applaudir ». Paul Pogba pourra bientôt le faire avec un nouveau club, alors qu'il va sans aucun doute être l'attraction du prochain mercato estival.