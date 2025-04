Deschamps : Le règlement de comptes après avoir recalé l'équipe de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps ne le sélectionnant pas en équipe de France, Aymeric Laporte a finalement fait le choix de jouer pour l'Espagne. Depuis, ce n'est clairement pas l'amour fou entre les deux hommes. Une relation tendue à laquelle on a pu encore assister avec les derniers propos de Laporte sur le sélectionneur des Bleus.

Avec 40 sélections au compteur, Aymeric Laporte est aujourd'hui international espagnol. Le défenseur central a ainsi fait le choix de tourner le dos à l'équipe de France pour la Roja. Il faut dire que Didier Deschamps ne semblait pas vraiment compter sur lui. Laporte n'est ainsi pas le plus grand fan du sélectionneur des Bleus et il a encore pu le confirmer à travers un entretien pour L'Equipe.

« Une pensée "à l'ancienne" »

Pour le quotidien sportif, Aymeric Laporte a initialement été interrogé sur les entraîneurs qui hésitent à associer deux gauchers en défense centrale. Le joueur d'Al-Nassr a tout d'abord répondu : « Franchement, ça ne m'inspire pas grand-chose, hormis une pensée "à l'ancienne". Certes, il y a moins de gauchers et j'ai souvent entendu dire qu'ils avaient plus de mal à s'adapter, à utiliser leur pied droit... Mais ce n'est pas le cas de tous et la question peut aussi se poser avec des droitiers ! Moi, ça ne m'a jamais posé aucun problème de jouer axe droit. Ça nécessite simplement un temps d'adaptation ».

« Vous savez bien que je ne suis pas son plus grand fan »

C'est ensuite qu'Aymeric Laporte a été relancé sur Didier Deschamps, qui estimait que cette association de deux gauchers n'était pas viable au plus haut niveau. L'international espagnol a alors balancé sur le sélectionneur de l'équipe de France : « Vous savez bien que je ne suis pas son plus grand fan... Il est un peu à l'ancienne, justement. Quand j'ai commencé en pro il y a plus de dix ans, on me répétait souvent qu'un gaucher à droite, ce n'était pas possible... Mais ça se fait de plus en plus, les entraîneurs innovent et savent que les joueurs peuvent s'adapter à tout ».