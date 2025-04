C'est confirmé, il a choisi le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques semaines, le PSG officialisait en grande pompe la signature de trois prolongations de contrat : Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Toutefois, celle du latéral gauche portugais s'est faite un peu plus attendre que les autres. Mais il assure qu'il n'a jamais hésité et que son choix s'est évidemment porté sur le PSG.

Bien lancé dans son nouveau projet, le PSG a confirmé son intention de s'appuyer sur un effectif stable en prolongeant récemment trois de ses cadres à savoir Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, tous liés désormais au club de la capitale jusqu'en 2029.

Nuno Mendes, une signature à rebondissements

Mais alors que les prolongations de Vitinha et Achraf Hakimi ont visiblement été actées très rapidement, celle de Nuno Mendes a mis plus de temps à se dessiner. Et pour cause, plusieurs rumeurs ont évoqué la tentation de l'international portugais de suivre son ancien entraîneur Rúben Amorim à Manchester United. Finalement, Nuno Mendes a bien prolongé au PSG.

«Le PSG c'est où je me sens bien»

Interrogé à ce sujet au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, Nuno Mendes promet toutefois que le PSG a toujours était son choix numéro 1 : « Il y a toujours des choix. Le PSG c'est où je me sens bien. J'aime mes coéquipiers, je me sens à la maison. J'ai toute ma famille ici, j'ai beaucoup de famille en France. »