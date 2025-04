Kylian Mbappé : La décision choc !

Pierrick Levallet

Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid est confronté à un gros problème. L’équipe de Carlo Ancelotti est considérablement déséquilibrée avec ses 4 Fantastiques, que Florentino Pérez veut voir jouer simultanément. Le technicien italien aurait toutefois pris une décision qui irait à l’encontre des désirs du président madrilène pour ce samedi.

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé s’attendait sans doute à vivre une première saison de rêve dans la capitale espagnole. Mais son arrivée a posé un problème de taille à Carlo Ancelotti. Florentino Pérez lui avait imposé d’aligner quoiqu’il arrive Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr et l’ancien du PSG en même temps.

Florentino Pérez réclamait Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo et Bellingham

Seulement, la présence des 4 stars déséquilibre l’équipe du Real Madrid. Carlo Ancelotti se pliait toutefois aux volontés de Florentino Pérez, ce qui a précipité l’élimination des Merengue de la Ligue des champions. Depuis, le technicien italien se sait sur un siège éjectable. Il aurait alors pris une décision inattendue pour la finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone ce samedi.

Ancelotti veut revenir à sa tactique de la saison passée

Comme le rapporte SPORT, Carlo Ancelotti aurait prévu de revenir à sa baise qui a fait le succès du Real Madrid la saison passée. L’entraîneur de 65 ans n’entendrait aligner que 3 des 4 Fantastiques, afin de se garantir un certain équilibre au milieu de terrain. Kylian Mbappé et Vinicius Jr devraient démarrer la rencontre. Et Jude Bellingham devrait également être titulaire, faisant de Rodrygo la victime de ce choix.