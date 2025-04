Clash à l'OM : De Zerbi change d'avis !

La rédaction

Après une période de crise et de tensions, l’OM semble retrouver son harmonie. Les conflits entre Roberto De Zerbi et ses joueurs ont été apaisés, et la victoire 3-2 contre Toulouse a remis le club sur de bons rails. Le coach semble satisfait de la réaction de ses hommes.

L'OM vient de traverser une période de crise très compliquée. Les dernières révélations du journal L'Équipe à propos des tensions existant dans le vestiaire marseillais ont beaucoup fait parler, et de nombreux joueurs se sont d'ailleurs exprimés à ce sujet. Dans l'article, on apprenait notamment que des conflits entre Roberto De Zerbi et ses joueurs avaient éclaté.

L'OM va mieux

Mais l'ambiance semble être revenue au beau fixe, selon le quotidien. L'Équipe explique que tout est revenu à la normale après la tempête qui a frappé l'OM et qu'aucun «débriefing musclé» n'a eu lieu lors des derniers entraînements.

De Zerbi est satisfait de ses joueurs

La dernière prestation de l'OM face à Toulouse, et la victoire 3-2, aurait satisfait Roberto De Zerbi qui a apprécié le comportement de ses hommes. Une belle réaction après une série noire de 4 défaites en 5 matchs qui relance l'OM et replace le club phocéen sur la deuxième marche du podium, derrière le PSG.