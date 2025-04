Mbappé : «C’est fini», la terrible annonce de Cyril Hanouna

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le parcours du Real Madrid en Ligue des champions s'est arrêté en quarts de finale. Sans solution, la formation espagnole a été éliminée par Arsenal. Cette défaite est lourde de conséquences pour Kylian Mbappé, contraint de dire adieu au Ballon d'Or cette année. Mais pour Cyril Hanouna, il n'est pas certain que le joueur remporte ce trophée avant la fin de sa carrière.

Une élimination qui coûte cher. Ce mercredi soir, le Real Madrid a quitté la Ligue des champions par la petite porte. Malgré l’arrivée de Kylian Mbappé lors de l’intersaison, le club espagnol a affiché son impuissance face à une solide équipe d’Arsenal, qui défiera en demi-finales le PSG. Pour le joueur français, c’est un terrible échec, qui le touche personnellement. Toujours en quête de sa première C1, l’international tricolore a certainement dit adieu au Ballon d’Or.

Pour le Ballon d'Or, c'est terminé

Sur Europe 1, Cyril Hanouna est allé plus loin en affirmant qu’il ne remportera jamais cette récompense. « Il ne sera jamais Ballon d’Or ! Déjà cette année, c’est fini, il a été éliminé en quarts de finale. Le problème est qu’il y a beaucoup de joueurs qui arrivent. Il y a Lamal, Lewandowski. Dembélé peut l’avoir aussi si le PSG va au bout. L’attaquant du vainqueur de la Ligue des champions remportera le Ballon d’Or » a confié l’animateur.

Le sablier s'égrène

Consultant sportif, Gilles Favard est du même avis. « Je ne pense pas qu’il le sera. Il a encore laissé filer une année. Parce que l’effectif du Real Madrid me fait peur, il faudra que le club fasse le ménage. Et ensuite, il faudra deux saisons pour repartir. Pendant ce temps-là, il prendra des années en plus. Et dans deux ans, il sera beaucoup moins performant. C’est ce que je crois » a-t-il déclaré ce jeudi. A 26 ans, Mbappé a encore le temps de soulever le Ballon d’Or, mais le temps semble déjà compté.