Max Verstappen, son divorce fuite dans la presse ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La presse italienne confirme une tendance grandissante concernant l’avenir de Max Verstappen. Le pilote néerlandais aux quatre titres de champion du monde a déjà vocalisé son irritation quant à certains problèmes perçus sur sa RB21. Et de par les clauses existantes dans son contrat, le principal intéressé pourrait claquer la porte à la fin de l’année. Deux destinations se détacheraient d’ores et déjà…

Max Verstappen a tout raflé ces dernières années. Que ce soit sur ou en dehors des circuits. En décembre 2021, le pilote néerlandais remportait son premier titre de champion du monde qui en a engendré trois autres depuis. Quelques mois avant son tout premier sacre mondial à Abu Dhabi, Kelly Piquet officialisait publiquement sa relation avec Verstappen après sa rupture avec Daniil Kvyat, ancien pilote Red Bull qui a perdu son baquet à cause de Max Verstappen en 2016.

Verstappen à bout chez Red Bull ?

Il n’est toutefois pas question d’une séparation avec Kelly Piquet, fille du champion du monde Nelson Piquet, mais plutôt d’un divorce de plus en plus probable avec Red Bull. Depuis le début de la saison le 16 mars dernier, Max Verstappen s’est plaint à plusieurs reprises des limites de performances de sa RB21 face à la presse, mais aussi à la radio avec ses ingénieurs en plein Grand Prix. Ce fut le cas à Bahreïn dimanche dernier, ne pouvant plus freiner correctement, et qualifiant la situation de « ridicule ». Sous contrat jusqu’en juin 2028, le champion du monde aux quatre couronnes serait prêt à quitter Red Bull en fin de saison. C’est du moins l’information communiquée par La Gazzetta dello Sport.

L’inquiétude gagne Verstappen, un changement d’écurie à la fin de l’année ?

Les diverses clauses incluses dans son engagement contractuel avec l’écurie autrichienne lui permettraient de devenir agent libre à la fin du championnat du monde en cours. A l’instant T et au vu de la tournure des évènements, Max Verstappen serait de plus en plus inquiet de la suite alors que le changement de réglementation moteur programmé pour 2026 compliquerait un peu plus la situation de Red Bull. Aston Martin et Mercedes seraient à ce jour les mieux placés pour accueillir le quadruple champion du monde.