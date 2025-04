L’énorme coup en Angleterre, il va signer avec le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Gianluigi Donnarumma, gardien de but du PSG, voit son avenir au club encore incertain, malgré des discussions pour prolonger son contrat au-delà de 2026. Sa récente performance décisive contre Liverpool en Ligue des champions pourrait cependant influencer positivement sa situation. L'international italien est désormais attendu au tournant contre Aston Villa dès ce mercredi soir.

A l’inverse d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha, Gianluigi Donnarumma n’a pas prolongé son bail en début d’année, et reste engagé jusqu’en juin 2026 avec le PSG. Malgré ses récentes sorties concernant sa volonté de poursuivre sa carrière dans la capitale, l’international italien est encore dans le flou pour son avenir, les discussions étant toujours en cours. Un élément pourrait néanmoins jouer en sa faveur.

« Liverpool ? C’est peut-être un tournant »

Si le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, c’est en partie grâce à Gianluigi Donnarumma, auteur d’un gros match sur la pelouse d’Anfield et de deux arrêts lors de la séance de tirs au but. Une performance qui pourrait être déterminante pour son avenir. « Le vrai Donnarumma, c’est celui qui est élu meilleur joueur de l’Euro en 2021. Sauf que jouer à Paris, c’est difficile, et il a fallu attendre trois ans pour le voir faire un très grand match de Ligue des champions à Liverpool, confie Guillaume Warmuz, ancien portier du RC Lens, interrogé par Le Parisien. Cette rencontre, c’est celle qui le réhabilite. Il est rentré dans la baston et fait le match qu’on attendait de lui. C’est peut-être un tournant. »

La confirmation contre Aston Villa ?

Gianluigi Donnarumma doit désormais confirmer, lui qui a parfois été désigné comme fautif dans certains échecs européens du PSG au cours des trois dernières années. Cela commence dès ce mercredi soir face à Aston Villa, adversaire du PSG en quart de finale de la Ligue des champions.