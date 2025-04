Kylian Mbappé se fait démolir en plein direct !

Alexis Brunet

L’été dernier, Kylian Mbappé a fait le choix de quitter le PSG pour réaliser son rêve et rejoindre le Real Madrid. Le Français a depuis alterné entre le bon et le moins bon, mais selon Jérôme Rothen, la première saison du champion du monde 2018 est tout simplement un échec cuisant, particulièrement illustré par ses prestations contre Arsenal.

Avec les plus grands clubs, la barre est souvent mise très haute et c’est notamment le cas avec le Real Madrid. Ce jeudi, toute la presse espagnole est tombée sur le club madrilène qui n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions après une nouvelle défaite contre Arsenal (5-1 au cumulé). Dans ce marasme, un homme est particulièrement pointé du doigt, il s’agit de Kylian Mbappé.

« C’est un échec cuisant »

Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen s’est attardé sur le cas Kylian Mbappé. Selon l’ancien joueur de l’équipe de France, l'attaquant du Real Madrid a tout simplement raté sa première saison en Espagne. « On parle de Kylian Mbappé. Il est arrivé dans le club de ses rêves avec l’ambition de gagner tous les trophées, dont la Ligue des champions, et de faire partie des meilleurs joueurs au monde pour remporter le Ballon d’or. Collectivement et individuellement, c’est un échec. Il n’aura pas le Ballon d’or cette année. C’est un échec cuisant. On lui a trouvé en début de saison des circonstances atténuantes. On pouvait lui accorder un temps d’adaptation. Mais quand tu es Mbappé, le temps d’adaptation est plus court. Il a marqué beaucoup de buts, mais dans le jeu c’est catastrophique. »

« Il aurait fallu quoi ? »

Un point de vue qui n’est pas tout à fait partagé par Emmanuel Petit. Selon le champion du monde 1998, le Real Madrid est mal structuré d’un point de vue collectif, ce qui n’aide pas Kylian Mbappé. « Les hyènes sont lâchées et se gargarisent aujourd’hui. Quand je vois les critiques qui lui tombent dessus depuis son départ du PSG, c’est de l’acharnement. Il aurait fallu quoi ? Qu’il gagne la Ligue des champions et le Ballon d’or ? Le championnat n’est pas encore plié. Le Real peut également gagner la Coupe. On fera les comptes en fin de saison. Je pointe la responsabilité de Mbappé, mais est-il le seul responsable ? Bien sûr que non. Il a marqué une trentaine de buts… Est-ce que c’est un échec ? On ne doit pas résumer sa saison à l’échec contre Arsenal. C’est un fiasco collectif. L’effectif est mal calibré. »