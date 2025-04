Transfert à 50M€, le PSG a eu très chaud !

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais la saison dernière, Désiré Doué a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a déboursé environ 50M€ pour s'attacher les services du crack de 19 ans à l'intersaison 2024. Heureusement pour le PSG, Désiré Doué n'a pas rejoint une autre écurie européenne lors des fenêtres de transferts précédentes.

Lors de la saison 2023-2024, Désiré Doué s'est particulièrement illustré au Stade Rennais, enchainant les prestations XXL. Ce qui n'a pas échappé au PSG. En effet, le club de la capitale a fait le nécessaire pour finaliser le transfert du crack de 19 ans, formulant une offre d'environ 50M€. Mais avant de signer au PSG, Désiré Doué aurait pu rejoindre une autre écurie européenne.

Dortmund et Manchester se sont intéressés à Doué

Selon les informations de RMC Sport, le PSG et le Bayern ont lutté pour boucler la signature de Désiré Doué lors du dernier mercato estival. Toutefois, d'autres colosses européens étaient sur les traces de l'international français dès 2022.

Doué voulait signer au FC Barcelone

A en croire RMC Sport, Manchester United a été l'un des premiers clubs à s'intéresser à Désiré Doué. De plus, le Borussia Dortmund a montré un intérêt concret pour la pépite française, tandis que le FC Barcelone était également sur ses rangs. D'ailleurs, Désiré Doué était prêt à signer au Barça. En effet, l'actuel crack du PSG s'est rendu au Camp Nou avec son père en avril 2023. Cependant, les Blaugrana n'ont jamais pu finaliser cette opération, et ce, à cause de leur budget.