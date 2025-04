Polémique OM - PSG : Il est écarté !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au mois de février dernier, le compte Massilia Zone révélait qu’un opérateur VAR supporter du PSG avait officié pendant plusieurs rencontres de l’OM et notamment lors du Classique entre les deux équipes le 27 octobre. Depuis ces révélations, l’homme en question n’aurait plus été désigné pour aucune des rencontres des deux équipes.

Compte spécialisé dans l’actualité de l’OM, Massilia Zone publiait en février dernier une enquête sur un opérateur VAR ayant officié lors de plusieurs matchs du club marseillais, et notamment lors du Classique face au PSG le 27 octobre dernier, marqué par l’expulsion d’Amine Harit. Un opérateur qui serait un fervent supporter du club de la capitale et ouvertement anti-OM, comme pouvait le laisser penser certains de ses messages publiés sur les réseaux sociaux.

L’opérateur VAR n’a plus officié lors des matchs du PSG et de l’OM

Roberto De Zerbi avait lui-même évoqué cette polémique : « Ce qui m'embête, c'est cette chose sur l'arbitre assistant vidéo du VAR. Si vous êtes supporter, vous êtes au stade. Le fait qu'un arbitre VAR soit un supporter du PSG, ça m'a énervé. On est tous égaux. Je n'ai jamais vu ça et c'est énervant pour nous et les supporters. Il faut en parler et éclaircir ce sujet. » Après les révélations de Massilia Zone, le journaliste Daniel Riolo avait lui-même enquêté et confirmé ces informations.

Il était à la VAR pendant ASSE-OL

Ce mardi, Massilia Zone a donné de nouvelles informations dans ce dossier. Depuis la publication de son enquête, l’homme en question n’aurait plus officié lors des matchs du PSG et de l’OM. Toutefois, c’est lui qui aurait été l'opérateur VAR du match entre l'ASSE et l’OL dimanche soir. Un derby qui a beaucoup fait parler en raison du carton rouge retiré à Lucas Stassin, que François Letexier avait dans un premier temps expulsé, avant de revenir sur sa décision après que la VAR lui ait demandé de revisionner les images.