OM - PSG : L’annonce troublante de Riolo, polémique confirmée !

Cette saison, l’Olympique de Marseille a souvent eu des problèmes avec l’arbitrage, avec Mehdi Benatia et Pablo Longoria qui ont poussé plusieurs coups de gueule. Mais cette polémique a pris une toute autre tournure ces derniers jours, puisque le média indépendant Massilia Zone a fait des révélations très étonnantes.

L’OM est-il victime d’un arbitrage pro-PSG ? C’est le gros débat du moment. Le média indépendant Massilia Zone a enquêté sur le sujet et a annoncé tout récemment qu’un opérateur qui se dirait ouvertement supporter parisien, aurait officié sur plusieurs matchs de l’équipe de Roberto De Zerbi.

La polémique a rapidement enflé, à tel point qu’un des membres de ce média a été invité dans l’After Foot ce lundi soir. « Ça fait quatre mois que nous disposons d’éléments concrets, factuels sur le supporterisme pour le PSG d’un opérateur VAR présent dans de nombreux matchs de l’OM, notamment lors des deux derniers Clasico. L’objectif est de soulever des questions sur un possible conflit d’intérêt, pas de jeter en pâture un homme » a-t-il expliqué, au micro de RMC Sport. « Il y a une différence entre avoir un club de cœur et s’afficher et publier des photos contre un club. On a aussi des suspicions, d’autres membres du membre du groupe qui poseraient avec un maillot du PSG. Si ça se confirme, on peut réellement se poser la question ».

« Au début, j’ai pris ça comme un compte de supporters qui crie au complot, mais... »

Et pour la première fois Daniel Riolo s’est exprimé sur ce sujet, confirmant les révélations de Massilia Zone. « Au début, j’ai pris ça comme un compte de supporters qui crie au complot. Puis, j’ai regardé de plus près, on a commencé à discuter avec Massilia Zone, et je me suis renseigné » a confié le journaliste et éditorialiste de RMC. « La personne en question c’est un technicien d’image, on m’a dit qu’il faisait partie des meilleurs. Ça m’a interpellé. Ils n’ont pas un pouvoir à 100 %, mais le très peu est déjà beaucoup. Si derrière je vois que ce gars-là fait une tonne de publications pour un club, je ne peux pas supporter que ce gars-là soit le technicien d’un club opposé à celui qu’il supporte. Ce n’est pas normal, surtout quand ça tombe pendant un Clasico, c’est scandaleux. Le cas présent me choque »