Griezmann - OM : Annonce imminente !

Alors que son contrat s'achève en 2026, Antoine Griezmann n'a toujours pas tranché pour son avenir. Le nom du champion du monde 2018 fait rêver beaucoup d'équipe, et Eric Di Meco le verrait d'ailleurs bien à l'OM. Quoi qu'il en soit, il semblerait que la réponse soit désormais imminente concernant l'avenir du Colchonero.

En fin de contrat en juin 2026, Antoine Griezmann n'a visiblement toujours pas tranché pour son avenir. Les options les plus sérieuses mènent à un départ en MLS ou à une année supplémentaire à l'Atlético de Madrid. Mais Eric Di Meco espère que l'OM tentera sa chance.

Di Meco rêve de Griezmann à l'OM

« Si on fait la Ligue des champions et qu’il ne tente pas de le faire, c’est une faute professionnelle ! Est-ce que je le sonde ? Oui, si l’OM est en Ligue des champions, je l’appelle : “Coucou Grizou, c’est Medhi”. Pour qu’il vienne à l’OM, s’il faut que je me fasse sonder moi, j’y vais volontiers », confiait l'ancien Marseillais au micro de RMC.

Réponse imminente ?

Difficile donc de savoir quel sera le choix d'Antoine Griezmann, mais une chose est sûre, la réponse est imminente. « Je crois que la décision finale ne va pas tarder à être prise, et qu’en avril nous allons savoir s’il reste où s’il part », confie Rubén Uría, journaliste spécialiste de l’Atlético, au micro d'El Larguero.