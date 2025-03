Griezmann à l’OM, l’incroyable coup de fil !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2026, Antoine Griezmann n'a visiblement pas encore tranché pour son avenir à l'Atlético de Madrid. Une situation qui laisse la porte ouverte à un départ cet été. Et Eric Di Meco espère que l'OM va passer un coup de fil pour tenter le coup et l'attirer à Marseille.

L'été prochain, l'OM pourrait bien se renforcer de façon drastique notamment en cas de qualification pour la Ligue des champions et donc grâce à la manne financière que cela pourrait générer. Et pour Eric Di Meco, pas de doute, il faut tenter le coup Antoine Griezmann.

Di Meco veut que l'OM appelle Griezmann

« Si on fait la Ligue des champions et qu’il ne tente pas de le faire, c’est une faute professionnelle ! Est-ce que je le sonde ? Oui, si l’OM est en Ligue des champions, je l’appelle : “Coucou Grizou, c’est Medhi”. Pour qu’il vienne à l’OM, s’il faut que je me fasse sonder moi, j’y vais volontiers », lâche l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC.

Une situation incertaine à l'Atlético

Il faut dire que le contrat d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid s'achève en juin 2026 et pour le moment, il n'a toujours pas tranché entre un départ ou le fait de rester en Espagne. L'option d'un départ en MLS est notamment envisagé, mais Eric Di Meco espère que l'OM pourra tenter sa chance.