PSG : L'arrivée surprise annoncée sur les réseaux sociaux

Le PSG ouvre les portes de son campus à l'équipe UNIT3D, présidée par Squeezie, Maxime Biaggi et Djilsi, pour préparer la Kings League France. Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG et désormais directeur sportif de l'équipe, partage son enthousiasme pour ce projet, lui qui semblait sceptique dans un premier temps.

La Kings League débarque en France. Cette ligue fermée de football à 7 débutera le 6 avril et comportera de beaux noms. Parmi eux, on retrouve notamment Adil Rami, qui sera à la présidence de l'équipe Wolf Pack FC (en partenariat avec l'OM), Samir Nasri et Jérémy Ménez qui accompagneront AmineMaTué dans l'équipe F2R, ou encore Jules Koundé, Mike Maignan et Aurélien Tchouaméni, qui seront les présidents de 360 Nation.

Le PSG ouvre son campus

Pour l'occasion, le PSG a ouvert ses portes au club UNIT3D, l'équipe présidée par les influenceurs Squeezie, Maxime Biaggi et Djilsi. Les trois youtubeurs ont également recruté Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, en tant que directeur sportif. Un accueil qui semble avoir ravi les présidents, qui se sont exprimés dans la vidéo diffusée sur le compte du PSG.

«Ravi, le mot est faible. C'est un terrain de jeu exceptionnel, pour un fan de foot c'est juste incroyable de pouvoir composer son équipe, de s'entourer de professionnels comme eux», commence Maxime Biaggi, suivi par Squeezie :

«Je trouve que le cadre est idyllique. On a de la chance, il fait super beau, la pelouse est incroyable, les joueurs sont motivés. Je trouve que c'est un super beau premier entraînement. On ne peut pas avoir mieux honnêtement.»

Le retour de Jérôme Rothen

Ancien de la maison, Jérôme Rothen s'est également confié dans la vidéo du PSG. Après l'avoir vu donner des conseils sur la manière de tirer un penalty à Squeezie, l'ancien joueur professionnel s'est réjoui de cet entraînement au Campus PSG :

«La journée est magnifique ici au campus. On passe un bon moment, c'est le genre de contexte qui crée une cohésion de groupe. On a réussi à créer une équipe où il y a des bons mecs, des mecs qui ont envie de gagner. Ça me représente bien.»