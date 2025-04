Dembélé - PSG : Le tacle venu de nulle part !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions, en se faisant peur lors du quart de finale retour face à Aston Villa (3-2). Mais Ousmane Dembélé, qui a d’ailleurs été élu Homme du Match, n’a pas semblé satisfait de la prestation de ses coéquipiers.

C’est fait. Pour la deuxième saison consécutive, le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais que ça a été dur ! Car après une large victoire à l’aller, les Parisiens ont bien failli tout perdre sur la pelouse d’Aston Villa, qui a réalisé une seconde période incroyable pour se donner le droit de rêver.

Dembélé tacle ses coéquipiers

Après la rencontre certains ont ri jaune et c’est le cas d’Ousmane Dembélé, qui a fait une sortie remarquée au micro de Canal+ en déclarant notamment : « On s’est vus trop beaux à 2-0, on a cru qu’on était déjà qualifiés, que c’était finis ». Ça n’a pas plu à tout le monde et c’est le cas d'Éric Di Meco, qui n’a pas manqué de réagir. « Comment tu peux dire ça ? Peut-être que toi tu t’es vu trop beau, mais tu ne mets pas tes copains dans le coup » a déclaré l’ancien défenseur de l’OM, au micro de RMC Sport.

« Comment tu peux expliquer à la fin du match “on s‘est vus trop beaux” ?! »

« Eux ont cravaché pour garder le résultat jusqu’à la fin et toi tu veux expliquer un truc inexplicable » a poursuivi Di Meco, dans le Super Moscato Show. « Comment tu peux expliquer à la fin du match “on s‘est vus trop beaux” ?! Ce n’est même pas bien par rapport à tes partenaires, c’est comme dire “ils se sont pris pour qui derrière, ils ont pris trois buts”. En face ils ont réagi, ils n’étaient pas là pour se prendre des buts. Tu peux le reconnaitre à la fin du match au lieu de dire ça. A aucun moment je ne pense que le PSG s’est vu trop beau hier ».