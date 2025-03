Mercato : Départ retentissant au PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'absence remarquée de Luis Campos lors du déplacement du PSG à Saint-Étienne a ravivé les spéculations sur son avenir au sein du club. Alors que certaines sources évoquent une mission à l'étranger, l'incertitude persiste quant à sa prolongation de contrat. Malgré le soutien affiché par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique, le Portugais va-t-il plier bagage selon vous ?

Faut-il y voir un signe ? Libre à la fin de la saison, Luis Campos n'a pas fait le déplacement à Saint-Étienne avec le PSG samedi dans le cadre de la 27e journée, une absence rare qui n’est pas passée inaperçue quand on connaît sa situation contractuelle. Selon Le Parisien et L'Équipe, c'est justement en raison de questions liées à son avenir que le Portugais n’a pas voulu se rendre du côté de Saint-Étienne, de quoi faire parler en interne.

Un autre bruit circule

D’autres sources ont néanmoins assuré à RMC qu’une tâche professionnelle occupait Luis Campos, réalisant une « mission scouting à l’étranger ». Seule certitude, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC semble encore loin d’un accord avec le PSG pour une prolongation, et ce alors que son travail était récemment salué par le président Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi et Luis Enrique affirment vouloir le voir rester

« Luis Campos est très heureux au PSG et je suis très heureux de son travail et de sa contribution. Je souhaite prolonger son contrat. Je n'ai jamais vu une telle complicité entre un manager et un directeur », affirmait fièrement Al-Khelaïfi au micro de Canal+. Luis Enrique, aussi, avait eu l’occasion d’afficher au début du mois sa volonté de voir le conseiller sportif renouveler son bail : « J’ai commencé avec lui. Mon premier entretien pour le PSG était avec lui. J’aimerais finir avec lui. Il n’y a aucun doute là-dessus. »

