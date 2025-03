60M€ : Un phénomène annoncé au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, le PSG a mis la main sur un jeune talent qui fait parler de lui déjà depuis des années. Le club de la capitale a recruté Désiré Doué, jeune milieu de terrain issu du centre de formation du Stade rennais. Après des débuts assez convaincants, le joueur de 19 ans a même vécu une grande première en Equipe de France, un grand moment pour lui forcément. Auteur d'une entrée en jeu remarquée lors du match retour face à la Croatie, il a tapé dans l'œil de Bixente Lizarazu.

En honorant sa première sélection avec l'Equipe de France dimanche dernier, Désiré Doué récolte finalement le fruit de ses efforts et continue sa progression très intéressante. Ses qualités sur le terrain ne peuvent pas être ignorées et c'est un champion du monde 1998 qui n'a pas hésité à lui faire de grands éloges. Bixente Lizarazu s'est confié sur le talent de Désiré Doué, impressionnant malgré son jeune âge. Une belle affaire pour le PSG qui a fini par le recruter pour 60M€ en comptant les bonus.

Désiré Doué, une montée en puissance évidente

Déjà un phénomène de précocité lors de ses jeunes années à Rennes, Désiré Doué n'a pas envie de s'arrêter là et il semble prêt à relever tous les défis. Le joueur de la capitale réalise une belle première saison avec le PSG et ce n'était pas surprenant de voir Didier Deschamps le choisir. « Il prend une nouvelle dimension depuis 2025 puisqu’il a eu des performances en Coupe d’Europe face à Liverpool et avec l’équipe de France » assure Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot ce dimanche.

Une jeune pépite en avance

A l'image d'un Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué connaît une ascension fulgurante et il pourrait devenir l'une des grandes stars du PSG à l'avenir. Le jeune milieu offensif, parfois utilisé par Luis Enrique sur l'aile, présente des qualités assez incroyables pour un joueur de 19 ans. « Il a à peine 19 ans, il fait des gestes techniques très difficiles et il n’a pas peur de les tenter. Sur le plan athlétique, il a des jambes électriques, il est très solide du haut du corps, ne se fait pas bouger. Mentalement, il est déjà très costaud à son âge » poursuit Bixente Lizarazu.