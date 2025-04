Crise à l'OM : Le coup de gueule du patron !

La rédaction

Après trois défaites consécutives, l’OM a retrouvé le chemin de la victoire face à Toulouse (3-2). Ce succès apaise une semaine tendue en interne. Pablo Longoria, président de l’OM, a profité de ce retour à la deuxième place du podium pour hausser le ton, pointant du doigt l’attitude de ses joueurs lors de la défaite contre Reims.

Après une période très compliquée, marquée par trois défaites consécutives, l’OM peut enfin respirer. La victoire contre Toulouse (3-2) permet aux hommes de Roberto De Zerbi de remonter à la deuxième place du classement, reprenant ainsi leur statut de dauphin du PSG, récemment chipé par l’AS Monaco. Ce succès offre également un bol d’air à l'OM après une semaine marquée par des révélations sur des tensions entre le coach italien et son vestiaire.

«Ce n’était pas acceptable»

Au micro de RMC, Pablo Longoria n’a pas mâché ses mots. Le président de l'OM est revenu sur la contre-performance face à Reims, pointant une attitude inacceptable :

«Pendant cette semaine, on s’attendait à avoir une réaction lors du match contre Reims. Commence le président de l’OM. Ce n’était pas acceptable à tous les niveaux du club : pour les joueurs, pour l’entraîneur, pour les dirigeants et pour l’institution. Naturellement, on n’était pas contents du match contre Reims.» continue-t-il, apparemment soulagé par la victoire face à Toulouse.

«On attendait une réaction»

Le président de l’OM revient également sur la dernière victoire olympienne et sur son importance pour la fin de la saison :

«On attendait une réaction. Pas seulement dans le résultat, mais aussi dans l’attitude. Ça montre la façon avec laquelle on doit tenir ce niveau compétitif jusqu’à la fin de la saison pour atteindre nos objectifs.»

Dans un sprint final où chaque point compte, une qualification en Ligue des champions reste essentielle, aussi bien pour la stabilité financière de l'OM que pour le projet sportif.