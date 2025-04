Florent Manaudou - Elsa Bois : Fin de l'histoire d'amour, «très triste»

Amadou Diawara

Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou participe actuellement à l'émission Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois, dans l'émission et dans la vie, le nageur peut se vanter d'être dans le dernier carré de la compétition. Lors de la dernière séance de répétition, la danseuse professionnelle a fait savoir à Florent Manaudou qu'ils pourraient danser une rumba sur une musique « très triste » lors du prime de ce vendredi.

Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou a fait forte impression. En effet, le nageur a offert deux médailles de bronze à la délégation française : sur 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages.

«On avait raconté une histoire d'amour»

Ces dernières semaines, Florent Manaudou a délaissé les bassins, et ce, pour s'illustrer sur les parquets de Danse avec les Stars. En effet, le jeune homme de 34 ans est qualifié pour les demi-finales de la compétition organisée par TF1, étant en couple avec Elsa Bois dans le programme et dans la vie. Avant le prime de ce vendredi, la danseuse professionnelle a annoncé la couleur auprès de Florent Manaudou.

«On peut aussi avoir une musique qui peut être très triste»

Dans une vidéo publiée par TF1, Elsa Bois a donné ses consignes à Florent Manaudou en pleine répétition. « Ce qui va être hyper important, c'est de ne pas perdre le rythme, ton fil conducteur. Par exemple, sur notre rumba, on avait raconté une histoire d'amour, mais on peut aussi avoir une musique qui peut être très triste, donc on ne va pas raconter la même chose dans le visage. Si on arrive à faire ça, à donner une couleur différente à une danse qu'on a déjà faite, c'est pari gagné », a déclaré la danseuse professionnelle. Reste à savoir si le couple Elsa Bois - Florent Manaudou validera son ticket pour la finale de Danse avec les Stars à l'issue du prime de ce vendredi soir.