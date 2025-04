Officiel : Florent Manaudou sur M6, le rendez-vous annoncé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Florent Manaudou dévoile sa lutte contre la dépression dans un documentaire intitulé "Santé mentale, briser le tabou", diffusé le 6 mai sur M6. Aux côtés d'autres personnalités publiques comme Yannick Noah et Michèle Bernier, le champion olympique de natation va partager son expérience pour sensibiliser sur les troubles psychiques et faire évoluer les mentalités.

Il y a quelques semaines, le journaliste Nicolas Demorand décidait de briser le silence en révélant au micro de France Inter sa bipolarité. « Oui, je suis un malade mental : c’est cru, c’est violent à dire et peut-être à entendre, confiait-il à l’antenne. Comme des centaines de milliers de Français, je suis bipolaire ». A travers cette annonce, Nicolas Demorand a voulu faire de sa maladie « un combat pour tous ceux, des milliers, des centaines de milliers, des millions peut-être, souffrent en silence alors qu'il est possible de vivre et de travailler avec une maladie mentale. » D’autres personnalités publiques ont décidé de prendre la parole.

M6 officialise la date de diffusion de son documentaire sur la santé mentale

Et c’est sur M6 que l’on pourra voir plusieurs personnalités bien connues des Français sortir du silence sur leurs troubles psychiques, dans un documentaire intitulé "Santé mentale, briser le tabou", diffusé le 6 mai prochain. On y retrouvera notamment le témoignage du champion olympique de natation Florent Manaudou, avouant être « en dépression ».

« Je suis tombé en dépression »

Le frère de Laure Manaudou a décidé de ne pas cacher le mal dont il souffre et s’est également prononcé sur le sujet la semaine dernière lors des préparatifs du prime de "Danse avec les stars". « Après les Jeux, je suis tombé en dépression pendant deux, trois mois. Pendant cinq ans, je ne vais pas dire que je me réveillais tous les matins en pensant aux Jeux olympiques de Paris, mais en tout cas c’était un truc en fond comme ça que je voyais et qui me motivait, confiait-il à Elsa Bois, avec qui il danse dans le programme de TF1. J’adore les challenges, j’ai fait ça un petit peu toute ma vie et quand j’ai des périodes un petit peu creuses, c’est toujours un peu compliqué pour moi parce que, quand je n’ai pas trop de raison de me lever le matin, je tombe un peu dans un truc chelou. J’ai eu la chance d’être le premier porteur de la flamme, d’être porte-drapeau, j’ai eu des médailles donc beaucoup d’émotions, beaucoup d’intensité et d’un coup, plus rien. J’ai eu l’impression d’être lâché dans le vide, sans repères. Je n’avais pas du but, en fait ». L’acteur François Berléand, l’ancien tennisman Yannick Noah ou encore l’humoriste Michèle Bernier témoigneront également dans le documentaire de M6.