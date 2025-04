250M€ - Droits TV : Canal+ de retour, l’annonce en direct !

Pierrick Levallet

Entre DAZN et la LFP, c’est la guerre ! Aucun accord n’a découlé de la médiation entre les deux parties. La plateforme britannique de streaming sportif souhaite revoir les termes du contrat pour les droits TV de la Ligue 1. Mais une catastrophe semble se profiler pour le football français. Jérôme Rothen a alors fait savoir qu’il penchait en faveur d’un retour de Canal+.

C’est la guerre entre la LFP et DAZN ! Depuis plusieurs semaines, la plateforme britannique de streaming sportif cherche à renégocier les termes du contrat pour les droits TV de la Ligue 1. Mais aucun accord n’a découlé de la médiation. La situation est au point mort, et aucune solution ne semble envisageable entre la LFP et DAZN.

«Canal saura faire rayonner la Ligue 1»

Jérôme Rothen a alors fait savoir qu’il était favorable à un retour de Canal+ dans le panel audiovisuel du football français, quitte à renoncer à une grande part d’argent. « Il vaut mieux partir sur une chaîne comme Canal avec 250M€, oui c’est terrible, mais au moins ils savent faire. [...] Canal saura faire rayonner la Ligue 1, ils l’ont toujours fait. On est optimiste par rapport aux déclarations de Maxime Saada, mais attention, rien n’est fait » a lancé l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme en direct sur RMC.

Canal+ favorable à un retour ?

Pour le moment, les droits TV de la Ligue 1 s’élèvent à 500M€. DAZN s’est engagé pour 400M€, et BeIN Sports pour 100M€. Un retour de Canal+ pourrait toutefois être envisageable grâce à Nicolas de Tavernost, ancien patron du groupe M6 désormais directeur général de LFP Media. « Le mettre autour de la table comme interlocuteur, c'est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1. On peut dialoguer avec lui et je le ferai. Mais je n'oublie en rien le préjudice qui nous a été causé lors du précédent contrat » a indiqué Maxime Saada dans les colonnes de L’Equipe récemment. À suivre...