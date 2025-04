La réponse de l’OM à la tragédie

Alexis Brunet

Le 21 avril, le pape François nous a malheureusement quittés à l’âge de 88 ans des suites d’un AVC. S’en sont suivis de nombreux hommages, notamment de la part du monde du football, un sport qu’appréciait beaucoup le souverain pontife. D’ailleurs, les supporters de l’OM ont annoncé qu’ils lui rendront hommage ce dimanche à l’occasion du match contre Brest.

Comme un symbole. Le lendemain du dimanche de Pâques, un jour très important dans la religion catholique, le pape François est malheureusement décédé d’un AVC. Ce dernier n’allait pas bien depuis plusieurs mois et il semblait très sérieusement diminué. Il est finalement mort à 88 ans après 13 années à la tête de l’Église.

L’OM rendra hommage au pape François

Un décès qui a bouleversé bon nombre de personnes et notamment dans le monde du football. Il faut dire que le pape François appréciait beaucoup ce sport et il avait reçu au Vatican de nombreux grands joueurs, comme Lionel Messi ou bien Gianluigi Buffon, par exemple. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas manqué de lui rendre hommage et ils devraient être imités par les supporters de l’OM. En effet, les South Winners ont indiqué qu’un hommage sera rendu au souverain pontife dimanche, à l’occasion du match face à Brest.

L’OM avait déjà fait un tifo pour le pape

Par le passé, les supporters de l’OM avaient déjà rendu hommage au pape. Lors de sa visite à Marseille en 2023, le souverain pontife avait célébré une messe dans le stade Vélodrome devant 60 000 personnes. À cette occasion, les Marseillais avaient déployé un tifo à l’effigie du pape François.