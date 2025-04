PSG : Luis Enrique accepte un deal improbable !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans une fin de saison palpitante, le PSG peut encore espérer finir la saison invaincue en Ligue 1, ce qui serait inédit en France. Cependant, l'objectif prioritaire du parisien reste bien évidemment la Ligue des champions. A tel point que Luis Enrique accepterait sans problème une défait contre Nice en échange d'une victoire en C1.

Le PSG s'apprête à vivre une fin de saison palpitante. Déjà assuré du titre de champion de France, le club de la capitale peut également espérer termine invaincu en Ligue 1, ce qui serait un exploit inédit dans l'histoire. En parallèle, le PSG disputer la finale de la Coupe de France contre Reims, mais surtout une demi-finale de Ligue des champions face Arsenal. Luis Enrique reconnaît d'ailleurs qu'il s'agit de l'enjeu majeur des Parisiens, au point d'être prêt à accepter un deal immédiatement.

«Si quelqu'un me garantissait un accès à la finale de Ligue des Champions, j'accepterais la défaite contre Nice»

« Pour être sincère, si quelqu'un me garantissait un accès à la finale de Ligue des Champions en cas de défaite contre Nice, j'accepterais la défaite contre Nice. Les records, ce n'est pas notre objectif premier. L'objectif c'est de gagner des titres, gagner des trophées parce que c'est ça qui te fait entrer dans l'histoire. Bien sûr que ce sont des pas, des étapes qui donnent des indices sur ton équipe, mais l'important c'est le trophée », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.

La C1 reste la priorité

« Si on m'assure qu'en perdant contre Nice je vais en finale de Ligue des Champions, je signe immédiatement, sans aucun doute. Mais comme personne ne peut me l'assurer et que nous sommes une équipe ambitieuse, étant en mesure de battre ce record, je crois que c'est important pour notre confiance d'arriver à ce match contre Arsenal en donnant 100%. Bien sûr que c'est possible qu'on ne gagne pas parce que l'adversaire aussi joue son va-tout », ajoute Luis Enrique.