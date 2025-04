Dembélé - PSG : C'est le choc en plein direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début d'année très impressionnant, Ousmane Dembélé connaît un petit coup d'arrêt puisqu'il n'a plus marqué depuis quatre matches. Une série qu'il n'avait plus connu depuis très longtemps. Mais Emmanuel Petit s'offusque des critiques et des inquiétudes au sujet du numéro 10 du PSG.

C'est un petit évènement, cela fait quatre matches qu'Ousmane Dembélé n'a pas marqué de buts. Une situation qui inquiète un peu au PSG alors que se profile le choc contre Arsenal. Mais Emmanuel Petit est assez choqué des critiques subies pour l'ancien Rennais.

Le coup de gueule de Petit

« Il n'y a pas de baisse de régime! Dans les quarts de finale de Ligue des champions, il a été décisif en étant passeur sur les deux matchs. Je ne sais pas ce que vous attendez. Vous attendez quoi? », se demande le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«Il n'y a pas de baisse de régime!»

« Qu'il marque, fasse des passes décisives et remporte tous les matchs à lui tout seul? Il n'y a même pas 15 jours, il était décisif face à Aston Villa. "Là, on ne parle que du match face à Nantes... J'ai entendu ça dans d'autres émissions aussi, je suis tombé de mon lit », ajoute Emmanuel Petit.