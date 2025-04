Riolo - Polémique : La lourde accusation du clan Mélechon

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'émission l'After Foot se serait bien passée de cette polémique. Il y a quelques jours, un débat sur le voile dans le sportif a eu lieu en présence de la député Renaissance des Français de l’étranger, Caroline Yadan. Sur les réseaux sociaux, les critiques ont été nombreuses au sujet de cette séquence, ce qui à pousser Gilbert Brisbois à s'excuser. Mais ces explications n'ont pas convaincu un député de La France Insoumise.

Tout au long de la journée, le #Boycott After Foot a été en tendance. Une polémique née d’un débat sur le voile dans le sport. Députée Renaissance des Français de l’étranger, Caroline Yadan a tenu des propos jugés islamophobes par le député Aly Douara. Dans son tweet, ce député France Insoumise de la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis cible aussi Daniel Riolo.

Riolo accusé par un député

« Votre émission a servi sur un plateau la haine islamophobe de Yadan et Riolo. S’excuser c’est une chose, réparer s’en est une autre. À plus fortes raisons quand on sait que les propos qui ont été tenus sont contredits par le Ministère de l’Intérieur lui-même » a confié Aly Douara sur X.

Brisbois fait son mea-culpa

Face à l’ampleur de l’affaire, Gilbert Brisbois a présenté ses excuses à l’antenne. « Si nous avons choqué une communauté, c’est que nous avons raté notre soirée et j’en suis désolé. L’After est une émission dans laquelle on s’engage. Évidemment, nous ne sommes pas infaillibles. On peut aussi se tromper. Je vais quand même rappelé que l’After a fêté ses 19 ans. Au moment où de nombreux médias choisissent un camp, nous ne choisissons pas. Nous sommes indépendants grâce à la direction de RMC. L’After ne roule pour personne. Toutes les équipes, Flo et Daniel notamment, sommes sur la même longueur d’onde » a confié le journaliste sur RMC ce dimanche soir. Des explications qui n'ont donc pas convaincu.