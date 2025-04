Deux hommes vont apporter un immense crack au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en vue du prochain mercato estival, le PSG semble avoir l'intention de poursuivre sur sa lancée en misant sur de jeunes éléments prometteurs afin de renforcer son projet. Dans cette optique, le club de la capitale ferait de Rodrigo Mora sa grande priorité. Luis Campos et Jorge Mendes seraient d'ailleurs au travail dans ce dossier.

Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club parisien a pris un virage à 180 degrés concernant sa politique de recrutement. Fini le recrutement de stars, place désormais à un projet qui s'appuie sur de jeunes talents à polir afin de miser sur le long terme. Et cela porte ses fruits comme en témoigne l'intégration de Joao Neves, Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Willian Pacho. Et ce n'est surement pas terminé.

Rodrigo Mora, priorité du PSG ?

En effet, selon les informations d'A Bola, le PSG a fait de Rodrigo Mora sa grande priorité pour l'été prochain. Il faut dire que le crack portugais de 17 ans explose cette saison avec le FC Porto où il vient une nouvelle fois d'inscrire un but qui a fait le tour du monde. Et visiblement, les Parisiens veulent rafler la mise le plus rapidement possible afin de devancer la concurrencer.

Campos et Mendes, les atouts du PSG

Et comme souvent dans ce cas-là, le PSG va pouvoir compter sur un duo majeur composé de Luis Campos et Jorge Mendes. Le premier, conseiller sportif du club parisien, entretient une excellente relation avec le second, qui est l'un des agents les plus puissants du football. Et c'est lui qui représente justement Rodrigo Mora. Selon A Bola, les deux hommes travaillent donc déjà sur le transfert du crack portugais qui devrait prolonger son bail avec le FC Porto, avec une clause libératoire supérieure à celle actuelle de 67,5M€.