Real Madrid - Haaland : Le coup improbable avec Mbappé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Tout proche du Ballon d'Or l'année dernière, Vinicius Jr traverse une période compliquée depuis plusieurs mois. Le joueur brésilien a du mal à trouver de l'efficacité sur le terrain et son association avec Kylian Mbappé a un peu de mal à fonctionner. Si jamais il venait à quitter le club cet été, le Real Madrid jetterait son dévolu sur Erling Haaland.

Pisté par l'Arabie saoudite depuis l'année dernière, Vinicius Jr est le profil parfait aux yeux du royaume qui prend de plus en plus d'ampleur dans le paysage footballistique. L'attaquant brésilien a du mal à briller en ce moment au Real Madrid et il pourrait prendre une terrible décision en quittant le club cet été. Visiblement, cette possibilité a été étudiée car son remplaçant a déjà été identifié.

Le Real Madrid vers un énorme coup ?

Comme l'Arabie saoudite ne souhaite pas ménager ses efforts pour tenter de recruter Vinicius Jr, le Real Madrid se positionne déjà sur les alternatives. En effet, d'après les informations du journaliste de Sky Sports Florian Plettenberg, en cas de départ du Brésilien, c'est Erling Haaland qui deviendrait la cible absolue du club espagnol.

Un coup de tonnerre pour le Real Madrid ?

Déjà désireux de recruter le cyborg norvégien, le Real Madrid a vu Erling Haaland prolonger son contrat avec Manchester City jusqu'en 2034. On peut donc imaginer que si le transfert devait se faire, il faudrait du temps aux dirigeants madrilènes de conclure l'affaire. Pour le moment, Vinicius Jr est encore là.