30M€ : Le transfert qui va diviser l'OM ?

Alexis Brunet

Après être arrivé en 2020 à l’OM, Luis Henrique pourrait faire ses adieux au club phocéen à l’issue de la saison. Le Brésilien se rapproche de plus en plus de la sortie et notamment de l’Inter Milan, qui est en discussion avec Pablo Longoria. Le président marseillais souhaiterait obtenir environ 30M€ pour son attaquant, mais l’état-major italien essaie de faire descendre le prix, et pas qu’un peu.

Après plusieurs saisons compliquées, Luis Henrique s’est transformé sous les ordres de Roberto De Zerbi et il est devenu l’un des Marseillais les plus efficaces en termes de buts et de passes décisives. Malheureusement, le Brésilien n’est plus aussi performant qu’en début de saison, mais certains grands clubs européens sont quand même intéressés par son profil.

L’Inter Milan veut Luis Henrique

Parmi les clubs qui ont Luis Henrique dans leur viseur, on retrouve notamment Newcastle, le Bayern Munich et l’Inter Milan. Toutefois, c’est la formation italienne qui aurait une longueur d’avance dans ce dossier. Les dirigeants intéristes seraient d’ailleurs en négociations avec leurs homologues marseillais et le joueur de l’OM souhaiterait, lui, rejoindre la Serie A.

L’Inter Milan veut faire baisser la note

L’Inter Milan veut donc Luis Henrique, mais pas à n’importe quel prix. Pour le moment, Pablo Longoria demanderait environ 30M€ pour l’ailier marseillais, mais cela serait trop cher pour le club italien, d’après les informations de Calcio Mercato. Les dirigeants intéristes essaieraient de faire baisser le prix, et pas qu’un peu. Reste à voir si le dirigeant espagnol se pliera aux exigences milanaises.