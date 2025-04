OM - De Zerbi : Le FC Nantes répond cash au départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Antoine Kombouaré a été interrogé sur la longue mise au vert de l’OM, qui a décidé de quitter Marseille et de se rendre en Italie pour au moins deux semaines. Un choix qui a pu surprendre certains, mais pas l’entraîneur du FC Nantes et ce dernier n’a pas écarté la possibilité de faire de même d’ici à la fin de la saison.

À quatre journées de la fin du championnat et alors qu’il est en pleine course à la Ligue des champions, c’est en Italie, dans la région de Rome, que l’OM a préparé la réception de Brest, qui se déplace dimanche au Stade Vélodrome. Roberto De Zerbi, ses joueurs et son staff y seront pendant au moins deux semaines. Un « ritiro » qui a pu surprendre certains observateurs, mais pas Antoine Kombouaré.

« De Zerbi ne m’apprend rien »

« De Zerbi ne m’apprend rien. C'est des choses qu’on peut être amené à faire, bien sûr. Après, ce qui interpelle, c’est la durée : est-ce que ça va faire un mois ? Je n’en sais rien, mais en tout cas, partir dans des moments comme ça c’est important. Là nous, on peut être amené à le faire, pareil », a déclaré Antoine Kombouaré ce vendredi en conférence de presse. À propos de la jeune génération qui ne serait pas très friande des mises au vert, l’entraîneur du FC Nantes a ajouté : « Non, non, non, non, ça, c’est les gens, ceux qui ne connaissent pas le foot qui parlent de ça, ou peut-être les médias. Les joueurs sont conscients quand le moment est important qu’il faut le faire. Nous, on a été amenés à le faire d’ailleurs. »

L’OM de retour ce vendredi à Marseille

Comme indiqué par L’Équipe, l’OM devait initialement revenir samedi à Marseille, à la veille de la réception de Brest, mais sera finalement de retour dès ce vendredi. Ce qui s’explique par les obsèques du pape François qui auront lieu samedi et du trafic aérien que cela entraînera. Trois semaines après avoir assisté à la réception de Toulouse (3-2), Frank McCourt sera d’ailleurs présent au Stade Vélodrome dimanche.