Transfert au PSG : «Je voulais mourir», l'aveu cash d'une star !

Au Paris Saint-Germain, Keylor Navas a connu deux saisons pleines entre 2019 et 2021 avant la signature de Gianluigi Donnarumma et sa relégation dans la hiérarchie. Une expérience déjà connue au Real Madrid avec Thibaut Courtois, le poussant à quitter le club merengue à contrecoeur.

A l'été 2019, après une élimination dès les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face à l'Ajax Amsterdam et le recrutement de Thibaut Courtois un an plus tôt, Keylor Navas a été invité à aller voir ailleurs par le comité directeur du Real Madrid. C'est au PSG que le Costaricien s'est engagé.

«Je voulais partir autant que je voulais mourir»

Néanmoins, si le choix lui avait été laissé, sa carrière au Real Madrid ne se serait certainement pas arrêtée comme confié à la Cadena SER. « Je voulais partir autant que je voulais mourir. Je me souviens de cette phrase. Ce sont des décisions que l’on prend non pas avec le cœur, mais en pensant au football ».

«Si c’était pour mon cœur, je serais resté toute ma vie au Real Madrid»

« J’ai quitté Madrid parce que je n’avais pas assez de minutes de jeu et qu’une autre équipe me les donnait… Si c’était pour mon cœur, je serais resté toute ma vie au Real Madrid ». a reconnu Keylor Navas pendant l'émission El Larguero de la station de radio espagnole.