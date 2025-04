OM : Le règlement de comptes après son départ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Jonathan Clauss n'a pas connu une fin d'aventure rose du côté de l'OM. Poussé vers la sortie par son ancienne direction, le latéral droit des Bleus a finalement accepté son sort en signant à l'OGC Nice. Invité à s'exprimer sur la mise au vert surprise de l'Olympique de Marseille pour cette fin de saison, il a adressé un petit tacle à son ancien club.

Pendant l'exercice précédent, l'OM a essayé de se débarrasser de Jonathan Clauss dès le mercato hivernal, en vain. L'international français était resté dans la cité phocéenne au grand dam de Medhi Benatia, à l'époque simple conseiller sportif de l'Olympique de Marseille, qui n'avait pas hésité à pointer le manque de professionnalisme de Clauss en interview pour Canal+.

«On n'a pas besoin de faire ce genre de choses»

Finalement, Jonathan Clauss a été vendu à l'OGC Nice pour 5M€ et se trouve être en course pour une qualification en Ligue des champions avec les Aiglons, sans avoir à recourir à une mise au vert de plusieurs semaines contrairement à l'OM. « On n'a pas besoin de faire ce genre de choses, je pense. Le coach sait où il veut aller, je pense qu'il emmène très bien son groupe, surtout ces derniers temps où on a été dans une phase difficile ».

«Il n'a tiré sur personne, au contraire»

En conférence de presse, Jonathan Clauss a par ailleurs loué le travail et le management de Franck Haise, son coach depuis le début de la saison, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Il n'a tiré sur personne, au contraire. Il a su trouver les mots justement pour remobiliser tout le monde et nous tirer vers le haut. Surtout pour ce sprint final ». L'OM appréciera.