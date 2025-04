Real Madrid : Un calvaire avec Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé parvient à remplir sa grille de statistiques avec ses 33 buts toutes compétitions confondues cette saison. Néanmoins, sa présence en attaque aux côtés de Vinicius Jr ou encore Rodrygo Goes pénalise le onze de départ merengue déséquilibré en raison des suffisances défensives des attaquants. Pour Troy Deeney, c'est même un problème pour Jude Bellingham.

Kylian Mbappé a tourné une grande page de sa carrière professionnelle. Après sept saisons pleines au Paris Saint-Germain avec une flopée de trophées et un titre honorifique de meilleur buteur de l'histoire du club, le capitaine de l'équipe de France a rejoint ses coéquipiers de sélection que sont Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy au Real Madrid.

«On ne peut pas dire non à Kylian Mbappé»

Meilleur buteur de la saison du Real Madrid avec 33 buts inscrits, Kylian Mbappé est cependant un problème pour Carlo Ancelotti et l'équilibre tactique du coach italien. De plus, son arrivée serait un véritable frein à la progression de Jude Bellingham d'après Troy Deeney. « Écoutez, on ne peut pas dire non à Kylian Mbappé. Et sur le papier, ses statistiques sont très bonnes. Mais j’ai eu l’impression, à ce moment-là, qu’ils ont dû adapter leur style de jeu. Jude Bellingham jouait quasiment ailier gauche dans un 4-4-2 sans ballon… Mon point, c’est qu’ils voulaient le recentrer. Mais défensivement, c’était du 4-4-2 ».

«Le statut de superstar de Mbappé a pu nuire à la dynamique collective»

« Et puis, quand on regarde tactiquement la seconde période, on voit Vinicius Jr et Mbappé qui ne redescendent pas, et Arsenal qui enchaîne les vagues offensives. Je pense que le statut de superstar de Mbappé a pu nuire à la dynamique collective, même si l’individu, lui, reste irréprochable ». a affirmé l'ancien buteur de Watford sur les ondes de talkSPORT, reste à savoir si Carlo Ancelotti trouvera la pièce manquante du puzzle du Real Madrid.