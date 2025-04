Kylian Mbappé : La comparaison avec Laurent Baffie que personne n'a vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après plusieurs années à lui tourner autour, le Real Madrid a enfin mis la main sur Kylian Mbappé. L'été dernier, le Français est arrivé libre du PSG. Alors qu'on s'attendait à de grandes choses pour la Casa Blanca avec son nouveau numéro 9, l'équipe de Carlo Ancelotti ne semble finalement pas être si équilibrée que cela. C'est alors que Cyril Hanouna a fait une comparaison étonnante avec Laurent Baffie.

Depuis tout petit, Kylian Mbappé avait un rêve : jouer pour le Real Madrid. Cela est aujourd'hui devenu réalité. En effet, l'été dernier, arrivé au terme de son contrat avec le PSG, le Français a choisi de s'engager avec les Merengue. Mbappé a ainsi rejoint le Real Madrid, où tout ne tourne toutefois pas très rond depuis l'arrivée du capitaine de l'équipe de France. En effet, Carlo Ancelotti peine à trouver le bon équilibre pour son équipe, qui pourrait finir la saison sans la Liga, ni la Ligue des Champions.

« Une équipe de chroniqueurs, une équipe de foot, c'est pareil »

L'arrivée de Kylian Mbappé serait donc problématique au Real Madrid. Un déséquilibre qui a fait réagir Cyril Hanouna, faisant alors un parallèle avec un certain Laurent Baffie. « Le problème qu'il y a, je ne dis pas que c'est Kylian Mbappé, mais c'est Kylian Mbappé. C'est l'arrivée qui a déséquilibrée toute l'équipe. Il y a un garçon que j'adore, Laurent Baffie. C'est peut-être le plus talentueux en télé. Combien de fois on m'a dit de le prendre avec moi. A chaque fois, je dis non car Laurent prend tellement de place que ça va flinguer le reste de l'équipe. Une équipe de chroniqueurs, une équipe de foot, c'est pareil. Là aujourd'hui, Kylian Mbappé et Vinicius, on voit bien que ça ne va pas aujourd'hui », a-t-il alors balancé sur Europe 1.

« Mbappé n'a pas de chance, c'est un chat noir, il porte la scoumoune »

De plus, aux problèmes du Real Madrid, il faudrait également ajouter la malchance de Kylian Mbappé. En effet, aux yeux de Cyril Hanouna, le Français serait un véritable chat noir et la Casa Blanca ferait actuellement les frais de cette malédiction : « Je vais vous dire, on ne fait rien dans la vie si on n'a pas de chance. La chance, on la provoque. Kylian Mbappé, que j'aime beaucoup, qui est un excellent joueur, il a 26 ans, il va faire 27 ans en décembre, il était au PSG l'année dernière, la saison du PSG ce n'était pas fou. Cette année, il n'est plus au PSG, la saison du PSG est exceptionnelle. Dès maintenant, elle est déjà exceptionnelle. Ils sont déjà champions de France, ils sont en finale de la Coupe de France, ils ont fait un exploit en battant Liverpool. Il est allé au Real Madrid. Le Real Madrid l'année dernière, ils n'avaient pas Kylian Mbappé, ils ont tout gagné, tout. Cette année, ils vont tout perdre. Ils sont 2èmes du championnat à 4 points de Barcelone, ils sont en finale de Coupe de Roi ils vont jouer Barcelone, ils vont les plier une 3ème fois et en Ligue des Champions, ils viennent de perdre 3-0 contre Arsenal. Il y a très peu de chance qu'ils reviennent au match retour. Je vous le dis, Mbappé n'a pas de chance, c'est un chat noir, il porte la scoumoune ».