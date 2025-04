Clash avec Mbappé, le PSG risque gros…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voilà près d’un an que Kylian Mbappé a quitté le PSG… et sûrement pas en bons termes avec la direction de son ancien club. En plus des primes et salaires impayés sur la fin de son aventure parisienne, l’équipe judiciaire du joueur reproche au Paris Saint-Germain un harcèlement moral important. L’affaire continue de prendre de l’ampleur et pourrait dans le pire des scénario, sportivement parlant, lui coûter une place en Ligue des champions…

La fin de la collaboration de sept ans entre Kylian Mbappé et le PSG a été tout sauf idyllique. En effet, un an après avoir signé un contrat doré au printemps 2022, le champion du monde 2018 refusait d’activer la clause présente dans son bail afin de rester jusqu’en 2025. Une décision qui n’avait pas plu au président Nasser Al-Khelaïfi qui l’avait publiquement menacé d’un transfert dans le cadre de la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur le 5 juillet 2023. Ce qui avait valu à Mbappé une rétrogradation dans le loft des indésirables et une absence pour la tournée de pré-saison en Asie.

Harcèlement, saisie des comptes, mensonges… le feuilleton Mbappé bat son plein

Finalement, un accord commun était trouvé courant août et Mbappé fut réintégré au groupe de Luis Enrique. Mais cette période n’a pas du tout était appréciée par le joueur qui, au vu de la position adoptée et expliquée par ses quatre avocats dans l’affaire du litige financier d’impayés à 55M€ qui l’oppose au PSG, a été perçu comme du « harcèlement moral ». Me Delphine Verheyden, Me Thomas Clay, Pierre-Olivier Sur ainsi que Frédérique Casserau ont livré une conférence de presse jeudi en exposant une série d’actions pénales afin de dénoncer ledit harcèlement en plus du dépôt de plaintes au pénal contre X et les « sauts de vomis » qui avaient pour unique but de salir la réputation du joueur ainsi que celle de son entourage. Une « saisie conservatoire de 55M€ sur les comptes bancaires du PSG » a été validée par le tribunal judiciaire de Paris en milieu de semaine.

Le PSG en danger pour la Ligue des champions 2025/2026 ?

Le Parisien a relayé les points phares de cette prise de parole en public des avocats de Kylian Mbappé avec une prolongation de l’affaire devant le conseil des prud’hommes, deux recours au ministère des Sports et de l’UEFA. Ce dernier serait susceptible d’avoir un impact conséquent pour la participation du PSG à la prochaine campagne de Ligue des champions puisque « le candidat à la licence devant, selon les textes, apporter la preuve qu’il n’a aucun arriéré de paiement envers son personnel ». Le décor est planté.