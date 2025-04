PSG : Dembélé avec un rappeur, l’annonce surprise sur Instagram !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pas buteur, mais passeur pour Nuno Mendes mercredi lors du succès du PSG en 1/4 de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa (3-1), Ousmane Dembélé s’est fait discret dans les médias après la rencontre. Néanmoins, le buteur parisien a livré sa réaction à Sam’s, rappeur et acteur français, sur Instagram.

Mercredi soir, le PSG a fait un premier pas vers le dernier carré de la Ligue des champions en s’imposant devant son public au cours de la réception d’Aston Villa. Pourtant menées après un but contre le court du jeu de Morgan Rogers, les troupes de Luis Enrique ont su inverser la tendance grâce à des réalisations de Désiré Doué, de Khvicha Kvaratskhelia et de Nuno Mendes. Score final 3 buts à 1 en faveur du PSG avant le déplacement à Villa Park le mardi 15 avril pour le quart de finale retour de la Ligue des champions.

Dembélé a réservé sa parole à Sam’s après Aston Villa

Comme le défunt Kobe Bryant le disait, « le job n’est pas terminé ». Une déclaration reprise par Ousmane Dembélé loin des micros des médias et des caméras de télévision mercredi soir. Cependant, le numéro 10 du PSG, passeur décisif sur le but de Nuno Mendes, ne s’est pas fait prier pour le dire devant la caméra du téléphone de Sam’s. L’ancien footballeur reconverti rappeur et acteur était aux côtés de celui qui est surnommé « Dembouz » et a pu capter sur les réseaux sociaux les propos du meilleur buteur du PSG en cette année 2025 : 24 buts toutes compétitions confondues.

«Ce n’est pas fini»

« C’est pas fini, c’est juste la première mi-temps, ce n’est pas fini. On reste concentrés. Toujours sur les appuis ? Voilà ». a assuré Ousmane Dembélé. Reste à savoir si l’attaquant parisien fera trembler les filets à Villa Park la semaine prochaine pendant le quart de finale retour de Ligue des champions afin d’assurer encore plus la qualification du PSG au tour suivant.