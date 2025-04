Qatar : La «torture» de Mbappé racontée… par Messi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant un mois, la Coupe du monde 2022 enflammait les journées de l’automne pour la première fois de l’histoire. Son dénouement a été héroïque à quelques jours de Noël avec une finale au suspense insoutenable qui s’est conclue aux tirs au but. Malgré ses 3 réalisations et son tir au but marqué, Kylian Mbappé a perdu, une torture aux yeux de Lionel Messi.

Le 18 décembre 2022, après une domination totale de l’Argentine pendant 80 minutes, un penalty de Kylian Mbappé relançait les débats et faisait vivre un dénouement de Coupe du monde incroyable aux multiples rebondissements. En effet, sa réduction du score à 2 buts à 1 était suivie dans la foulée par une égalisation quelques secondes plus tard d’une demi-volée qui lançait une bataille de gladiateurs en prolongation.

Lionel Messi a raflé le trophée qui lui manquait tant… des mains de Kylian Mbappé au Qatar

Le deuxième but de Lionel Messi de cette finale de Coupe du monde forçait Kylian Mbappé à inscrire un second penalty. Avec son tir au but marqué pendant la séance, l’ex-attaquant du PSG trouvait le chemin des filets pour la quatrième fois au Lusail Stadium du Qatar. Mais ce fut insuffisant. Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman manquaient leurs tirs au but et l’Argentine devenait championne du monde pour la 3ème fois de son histoire, l'étoile que chassait également Kylian Mbappé et l'équipe de France de Didier Deschamps, sans succès.

«Cela m'est arrivé aussi. Ne pas pouvoir être champion à ce moment-là a été une torture»

Plus de deux ans plus tard, Lionel Messi a été invité à s’exprimer sur cette finale au dénouement d’anthologie au Qatar lors d’un échange avec Simplemente Futbol. « Oui, oui, mais il a aussi la tranquillité d'esprit de l'avoir déjà gagnée. C'est fou ce qu'il a fait en finale et qu'il n'ait pas pu gagner la Coupe du monde, mais cela m'est arrivé aussi. En 2014, ne pas pouvoir être champion à ce moment-là a été une torture ».