Clash avec Mbappé : Le PSG va lâcher une fortune ?

Le litige entre Kylian Mbappé et le PSG n'est toujours pas résolue malgré les nombreuses démarches entamées par l'entourage du Bondynois. Par conséquent, les avocats de l'attaquant du Real Madrid ont annoncé qu'ils allaient passer à l'attaque en lançant plusieurs procédures importantes. Le PSG a répliqué en affichant sa sérénité. Mais les Parisiens vont-ils devoir verser les 55M€ que réclament Kylian Mbappé ?

Ce jeudi, le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG a pris une nouvelle dimension. Et pour cause, son avocate Me Delphine Verheyden s'est présentée en conférence de presse, accompagnée par trois autres avocats spécialistes du droit du travail et du droit pénal afin de faire le point sur ce litige alors que l'attaquant du Real Madrid réclame toujours 55M€ à son ancien club. Et clairement, le clan Mbappé a annoncé son intention de passer à l'attaque.

Le clan Mbappé passe à l'attaque !

« Kylian Mbappé n’est toujours pas payé des 55 millions d’euros qui manquaient au moment de son départ. Une décision a été prise et consiste à passer à l’attaque. Cela veut dire de constituer une équipe de spécialistes en droit du travail, en procédure civile et en arbitrage et en droit pénal », révèle d'abord Me Delphine Verheyden avant de rappeler le fond de l'affaire : « Il manque le troisième tiers de la prime de signature, qui correspond en brut à 36,66 millions d’euros. Puis avril, mai, juin, pas de salaire et pas de prime d’éthique. Donc, il manque en salaire 18,75 millions d’euros, ce qui nous amène aux fameux 55 millions d’euros ». Une intervention qui a évidemment fait réagir le PSG.

Le PSG reste serein

Par l'intermédiaire d'un porte-parole, le club parisien a évidemment répondu en taclant les avocats de Kylian Mbappé. « Après avoir une nouvelle fois entendu aujourd’hui un récit fantasque relevant d’un univers parallèle, le PSG continue de ne pas comprendre la raison pour laquelle Kylian Mbappé ne saisit pas le conseil des prud’hommes qui est le seul tribunal compétent pour trancher le litige qui l’oppose à son ancien club », assure-t-il dans un premier temps, avant de poursuivre en lançant un appel du pied pour une résolution à l'amiable de ce conflit : « Ses avocats prétendent que c’est parce qu’il n’est pas un salarié comme les autres. Le PSG pense au contraire qu’il est un salarié comme les autres et qu’il doit respecter les engagements clairs et répétés, publics et privés qu’il a pris vis-à-vis de son employeur alors qu’il a bénéficié d’avantages sans précédent de la part du club pendant 7 ans à Paris. Fondamentalement, c’est une question de bonne foi, d’honnêteté, et de loyauté mais aussi de respect des valeurs et de respect pour l’institution de Paris et ses supporters ».

