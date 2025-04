Mbappé annonce son départ, la sortie choc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présente en conférence de presse en compagnie des autres avocats de Kylian Mbappé, Me Delphine Verheyden a fait le point sur le litige qui oppose le joueur à son ancien club, le PSG. L'occasion pour l'avocate de rappeler que dès son arrivée à Paris, Kylian Mbappé avait annoncé qu'il partirait.

Bien qu'il ait quitté le PSG l'été dernier, Kylian Mbappé reste en conflit avec le club de la capitale auquel il réclame 55M€ qui correspondent à des salaire et primes impayés. Le PSG aurait donc eu du mal à digérer le départ de son attaquant. Et pourtant, selon son avocate Me Delphine Verheyden, dès son arrivée à Paris, il avait annonce qu'il finirait partir.

«Du premier jour où il est arrivé au PSG, Mbappé a indiqué qu'un jour il partirait»

« En 2022, Mbappé a accepté de bonne grâce de prolonger pour deux saisons supplémentaires. Le club a insisté pour une troisième, ce qui a donné lieu à une option. Kylian, du premier jour où il est arrivé au PSG, a indiqué qu'un jour il partirait », confie-t-elle lors d'une conférence de presse organisée par les avocats de Kylian Mbappé, avant de poursuivre.

«Je crois que le président n'a pas voulu entendre ça»

« De l'autre côté, je crois que le président (Nasser Al-Khelaïfi, NDLR) n'a pas voulu entendre ça. C'est cette envie de bien faire des deux côtés qui a mené à cette incompréhension, transformée en pression puis en départ », ajoute Me Delphine Verheyden.